Що очікується на валютному ринку в четвер

Зростання попиту на безготівковий долар продовжить штовхати котирування вгору і сьогодні. Нерезиденти активно конвертують всю наявну на руках гривню у валюту, і поки вони не закінчать цей процес, тиск на гривню на міжбанківському валютному ринку буде зберігатися.

Вкрай важливим є те, яку позицію займе Національний банк: регулятор може погодитися з незначним ослабленням національної валюти і дозволити курсу долара вирости ще або ж почне жорстко захищати якийсь певний рівень. Тільки від Нацбанку і його вмілих дій сьогодні залежить, наскільки ще виросте долар, і як довго це триватиме.

Відкриття торгів четверга очікується на рівні 27,00/27,05 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар в столиці в середу подорожчав ще на 5 копійок: вранці його продавали по 26,98-26,99 гривень, а до вечора цінник підняли до 27,03-27,04 гривень. Оператори валютного ринку очікують активізацію покупців готівкового «американця» після того, як курс піднявся вище позначки 27 гривень. Сьогодні вранці продаж стартує з 27,04-27,05 гривень. Далі готівковий ринок буде пильно спостерігати за тим, що відбувається на міжбанку і в точності копіювати всі його рухи. Якщо Нацбанк займе жорстку позицію і загальмує зростання безготівкового долара, готівковий долар тут же відреагує.

Євро на ринку FOREX в середу виріс до 1,1857 долара після публікації слабких даних про зайнятість у США. Вранці четверга він торгується у вузькому діапазоні 1,1833-1,1845 долара. Готівковий євро під дією двох факторів відразу (зростання на FOREX і зростання ціни готівкового долара) подорожчав за день на 15 копійок: вранці київські обмінники продавали його по 31,75 гривень, до вечора цінник підняли до 31,90 гривень. Сьогодні вранці його почнуть продавати по 31,87-31,90 гривень. Далі все буде залежати від ситуації на українському валютному ринку, і як будуть розвиватися події на FOREX.

Російський рубль в середу встановив новий місячний максимум, піднявшись до 72,80 рублів за долар на тлі загального ослаблення американської валюти. Вранці четверга він торгується у вузькому діапазоні 72,98-73,04 рубля за долар. Готівковий рубль в столиці вчора подорожчав на 2 копійки, до 3,65-3,67 гривень за 10 рублів. Сьогодні його ціна залишиться на колишньому рівні, якщо тільки гривня знову сильно не впаде.