Ротації в уряді: кого з міністрів звільнять найближчим часом

З початком нового політичного сезону ожили чутки і про те, що незабаром в Кабміні будуть звільнення. Серед жертв осінніх чисток наші джерела називають п'ятьох міністрів. І одному з них начебто вже знайшли заміну, повідомляє Depo.ua.

Серед потенційних кандидатів на виліт із Кабміну наші джерела називають віце-прем’єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, міністра оборони Андрія Тарана, міністерку соціальної політики Марину Лазебну, міністра культури Олександра Ткаченка і міністра юстиції Дениса Малюську.

Про Лазебну, Тарана і Уруського говорять і депутати-"слуги".

"Претензії у фракції щодо Уруського – мало руху, мало енергії. Стратегічні галузі промисловості не отримали певного поштовху, плюс конфлікти з главою економічного комітету. Дмитро Наталуха навіть кілька разів ініціював збір підписів за відставку Уруського. Щодо Лазебної і Тарана – інші причини. У Тарана – особисті конфлікти з колегами у військовій сфері. Щодо Лазебної, думаю, це пов'язано з якимись питаннями соціального характеру, які не були вирішені вчасно, зокрема, гаряче питання – субсидії" , - пояснив в ефірі одного із телеканалів Юрій Камельчук.

Разом із тим він зауважив, що питання відставок вирішиться на засіданні фракції. Якщо з цього приводу буде звернення уряду.

Зазначимо, що раніше серед ймовірних відставників не було прізвища Лазебної, а були міністр юстиції Денис Малюська і міністр культури Олександр Ткаченко. За нашою інформацією, вони залишаються в статусі кандидатів на виліт, але цілком можливо, що не так скоро. Нинішнього главу Мінюсту недолюблює глава ОП Андрій Єрмак, однак навколо цієї фігури ще не створили критичної маси негативу для відставки. А от Ткаченко, вступивши у медіа-війну з мером Києва Віталієм Кличком, фактично врятував себе від звільнення вже цієї осені. Позбавляти його крісла на Банковій не хочуть, аби Кличко не виглядав переможцем у конфлікті з міністром культури.

Тож розберемо докладніше інших потенційних "збитих льотчиків". Про можливу відставку Тарана розмови точаться вже давно. У нього був особистий конфлікт із Русланом Хомчаком, але замість звільнити обох, президент відправив у відставку тільки Хомчака. Що багатьма було сприйнято як вибіркове правосуддя. Особливо у середовищі військових, де міністра оборони критикують. Очевидно, затримка з відставкою Тарана була спричинена банальною відсутністю йому заміни. Зараз, кажуть, заміна знайшлася – нинішній глава "Укроборонпрому" Юрій Гусєв, який здійснив карколомну кар’єру за президентства Зеленського. Раніше ходили чутки, що Юрій Веніамінович буцімто підсиджує Уруського і мітить у крісло глави Мінстратегпрому. Та, схоже, отримає іншу посаду, важливішу. За нашими джерелами, Гусєв поїхав до США у складі української делегації так би мовити, на оглядини. Поїхав і Таран - підписувати важливі документи по своїй поки що зоні відповідальності. Чи добре пройшли оглядини Гусєва дізнаємося вже коли поновить роботу Верховна Рада.

А от чутки про відставку Уруського можуть і не підтвердитися. Претензій до його роботи як у депутатів, так і в ОП вистачає, однак йому просто нема на сьогоднішній день заміни. Відомі фахівці йти в уряд не хочуть, розуміючи, що їхня доля там залежатиме не стільки від ефективності роботи, скільки від внутрішньовидових інтриг у владних коридорах. Тобто, існує ризик, що їх потім виженуть, навішавши ярликів. Тому якщо найближчим часом Уруському не знайдуть приблизно рівнозначну за іменем заміну, він може ще певний час побути на посаді.

До Лазебної найбільше питань дійсно через субсидії - наші джерела це підтверджують. Проблеми з їхнім призначенням почалися у липні. Спочатку з автоматичним перепризначенням, вину за що Мінсоцполітики переклало на місцеву владу. Потім у цьому міністерстві ощасливили українців - отримувачів субсидій перевірять інспектори, які ходитимуть по домівках. А в серпні стало відомо ще й про урізання субсидій. Усі ці новини на тлі майбутнього зростання тарифів виглядають вкрай негативними для іміджу влади і в першу чергу - самого Зеленського, адже українці відповідальним за все вважають президента. Тим більше, за нинішніх умов, коли той має повний вплив на уряд і монобільшість у парламенті.

А от пані Лазебна заминки із субсидіями спростовує. Каже: процес триває, жодних проблем нема. Однак якщо її прізвище називають серед можливих відставників, такі проблеми або справді є, і вони значні, або міністерці просто хочуть дати публічного прочухана, щоб народ побачив, як президент наводить порядок залізною рукою. До слова, Мінсоцполітики – дуже неприваблива позиція в уряді, тому не факт, що на місце Лазебної вже вишикувалася черга.