У США запропонували платити бандитам за невчинення злочинів

У Сан-Франциско, США, задумалися про довгострокову стратегію грошової стимуляції злочинців, щоб ті перестали скоювати злочини, повідомляє телеканал Kron4, повідомляє Лента.Ру.

З такою пропозицією виступила мер міста Лондон Брід. Кошти на ці цілі передбачається взяти з програми соціальної підтримки місцевої афроамериканської громади. Інвестиційна програма, серед іншого, надає ресурси для розвитку молоді, освіти, навчання робочої сили і гарантованого доходу і становить 60 мільйонів доларів.

Передбачається, що злочинці щомісяця отримуватимуть гарантовані виплати в розмірі 300 доларів. Крім того, у них буде право на щомісячне отримання додаткових 200 доларів за «досягнення певних результатів». Виконавчий директор Національного інституту реформи кримінального правосуддя Девід Мухаммед повідомив про успішні приклади роботи подібних ініціатив у декількох інших містах, а також зазначив, що таке стимулювання є більш вигідним рішенням, ніж витрати, що виникають після чергової стрілянини з жертвами і потерпілими.