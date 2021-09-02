Україна може стати прикладом багатомовного суспільства — аналітик

З огляду на досвід інших країн, Україна теж може стати прикладом успішного багатомовного суспільства, повідомляє Укрінформ.

Про це заявила аналітик американського центру Wilson Center Ніна Янкович.

Вона зазначила, що завжди виступає за те, щоб звертатися до людей тією мовою, якою вони розмовляють у повсякденному житті.

"Думаю, хорошим прикладом того, як це працює, можуть служити Канада або Швейцарія, де населення багатомовне, і уряди також є багатомовними. І це прекрасно працює. Ще одним зразком такого підходу може служити Естонія, де для набуття громадянства потрібно складати іспит на знання естонської мови. Однак останнім часом естонський уряд почав вкладати кошти в розвиток російськомовних медіа, що адресовані російськомовній частині населення" , — навела приклади Янкович.

"Поза всяким сумнівом, Україна теж може стати прикладом успішного багатомовного суспільства" , — акцентувала вона.

У зв'язку з цим експертка оцінює ідею президента України Володимира Зеленського про необхідність розвитку російськомовної комунікації з людьми, що проживають на окупованих територіях як "прекрасні інвестиції".

"Я щиро сподіваюся, що ця ініціатива буде розвиватися і розширюватися, і зможе заповнити деякий інформаційний вакуум, що виник на цих територіях за кілька останніх років у зв'язку з санкціями проти проросійських телевізійних каналів Медведчука" , — зазначила вона.

На думку Янкович, російськомовна комунікація через українські медіа не тільки сприятиме боротьбі з російською дезінформацією, а й зміцнить зв'язок між державою і людьми.