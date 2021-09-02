Олена Зеленська прийшла на зустріч в США у вишуканому чорному образі
Перша леді України Олена Зеленська зустрілася з жінками-лідерами Power women у рамках робочого візиту президента України в США. Для виходу у світ вона обрала чорне елегантне вбрання, повідомляє Обозреватель.
Також дружина глави держави доповнила образ укладкою та аксесуарами. Відповідні фото Зеленська опублікувала на сторінці в Instagram. Перша леді України вийшла на публіку в чорній спідниці довжини міді, подовженому піджаку та білій сорочці з коміром. Такий образ Зеленська підкреслила поясом.
Також вона завершила лук акуратною укладкою на голові, ніжним макіяжем з акцентом на очі та прикрасами у вигляді невеликих сережок.