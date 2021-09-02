Вандали розкопали масове поховання жертв Голокосту в Рівному

Зловмисник викопав на місці поховання яму глибиною близько 1,5 метрів. Акт вандалізму здійснили в урочищі "Сосонки", де поховано близько 17,5 тис. жертв Голокосту, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вчора була виявлена яма глибиною більше 1,5 метра, видно численні кістки. Копач злякався перехожих і покинув місце злочину, залишивши після себе всі робочі інструменти" , - сказано в повідомленні Об'єднаної єврейської громади України.

фото: ОЄОУ

"Побачили яму, зверху прямо кістки, в ямі кістки людські. Того, хто копав, хтось налякав, і він кинув там все, що не маскуючи яму. Там відро, кістки, кістки зверху, рукавички. Була слідчо-оперативна група, знімали відбитки пальців з кирки, яку він залишив ", - прокоментували керівник організації" Рівненська єврейська громада "Геннадій Фраерман.

У поліції відкрили справу про наругу і розшукують того, хто вирив яму.

"В ямі перебувала лопата, а поблизу - людські останки. За частиною 1 статті 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою) відкрито кримінальне провадження та проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєного злочину" , - пояснила прес-секретар обласної поліції Світлана Карачун.

Санкція цієї статті передбачає штраф до 3400 гривень, арешт на строк до півроку, або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років.

1 вересня працівники спецкомбінату закопали яму.

Цього року незаконні розкопки в урочищі "Сосонки" здійснювалися не вперше - навесні, коли зійшов сніг, теж знаходили розкопані місця.