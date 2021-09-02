У Пентагоні не виключають можливість співпраці з талібами

Генерал Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, заявив в середу про те, що США "можливо" координуватимуть контртерористичні удари в Афганістані по бойовиках "ІД-Хорасан" та інших терористичних угруповань, повідомляє Голос Америки.

Міллі не став вдаватися в подробиці, і його коментар, схоже, не означає, що Пентагон планує працювати разом з Талібаном в найближчому майбутньому.

Міллі сказав про це на пресбрифінгу в Пентагоні, в якому також брав участь міністр оборони Ллойд Остін. Відповідаючи на питання журналістів, Міллі назвав Талібан "безжалісним", додавши:

"Поміняються вони чи ні, ще невідомо".

Генерал припустив, що недавня домовленість американців про співпрацю з талібами для забезпечення безпеки в аеропорту Кабула не обов'язково стане форматом роботи в майбутньому.

"На війні ви робите те, що повинні робити, щоб знизити ризики для місії і для військовослужбовців, а не те, що вам захочеться зробити", - заявив Міллі.

Міністр оборони також висловив скептицизм з приводу того, що координація між Пентагоном і Талібаном, що намітилася в останні дні в аеропорту Кабула, визначить майбутні відносини з талібами.

"Я б не став вдаватися до поспішних висновків з питань більш широких проблем", - заявив Остін.

І Остін, і Міллі командували військами в Афганістані під час війни, і їх коментарі на пресконференції в середу в основному були присвячені військовим, які служили в Афганістані, в тому числі тим, хто загинув або отримав поранення. Вони також подякували всім, хто брав участь у масштабній операції з вивезення десятків тисяч людей з Афганістану, яку Остін назвав "найбільшою евакуацією цивільного населення в історії Америки".