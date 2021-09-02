Лікар розповів про продукт для зниження холестерину
Ще п'ять років тому цей продукт не був такий популярний. Так, всі знали про користь морської капусти, але справжнє визнання спіруліна отримала тільки зараз. Але ми з вами такі не одні. Незважаючи на давню історію спіруліни, сучасна наука виявила її унікальні властивості лише 50 років тому, повідомляє РБК-Украина.
Spirulina Platensis була зареєстрована ВООЗ і міністерствами охорони здоров'я багатьох країн світу як харчовий лікувальний комплекс.⠀
Фахівець з харчування, нутриціолог Анна Біоторіум у своєму Instagram зізналася, що обожнює цю водорість - і готова їй складати оди постійно.
Терапевтичні ефекти від застосування спіруліни
- Зниження холестерину в крові та зменшення ризику ожиріння;
- Імуномодуляція та протипухлинний ефект за рахунок дії пігменту фікоціаніну;
- Радіопротекторна дія;
- Зниження нефротоксичності при впливі солей важких металів, токсинів і медикаментів;
- Збільшення кількісного і якісного складу лактобацил і біфідобактерій в кишківнику;
- Зниження вмісту цукру в крові при цукровому діабеті;
- Загальна оздоровлююча дія за рахунок гамма-лінолевої кислоти.
Дозування
Багато досліджень вивчали ефекти спіруліни в різних дозах. Дозування в кількості 1-8 гр в день впливає на пацієнтів і призводить до позитивних ефектів. Але специфічна доза залежить від стану здоров'я і захворювання.
Уникайте вживання спіруліни, якщо:
- у вас алергія на морепродукти,
- у вас алергія на йод,
- у вас аутоімунне захворювання,
- якщо ви приймаєте розріджують кров препарати (антикоагулянти).
Автор: Тетяна Турчанікова