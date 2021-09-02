У відкликаних вакцинах Moderna знайшли нержавіючу сталь

У вакцинах Moderna Inc., використання яких в Японії вирішили призупинити через сторонні субстанції в деяких флаконах, виявили нержавіючу сталь, повідомляє в середу The Guardian, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Нержавіюча сталь зазвичай використовується в серцевих клапанах, штучних суглобах і в металевому шовному матеріалі, а також у скобах. У зв'язку з цим, очікується, що ін'єкція частинок, ідентифікованих у партіях в Японії, не призведе до підвищеного медичного ризику" , - йдеться в спільній заяві компанії Takeda, яка відповідає за продажі і поширення вакцин Moderna в країні, і самої компанії Moderna.

Раніше сторонні субстанції були виявлені в 39 невикористаних флаконах у восьми різних центрах вакцинації Японії. Всі ці флакони були зроблені в Іспанії приблизно в один період і доставлені до Японії наприкінці липня.

Міністерство прийняло рішення призупинити використання 1,63 млн доз вакцин Moderna в якості запобіжного заходу.

У Takeda вважають, що частинки потрапили у вакцину в результаті тертя, викликаного шматками металу в обладнанні, яке ставить пробки на флакони. Метал був виявлений тільки у відкликаних партіях вакцини, і іспанська компанія Rovi, яка займається виробництвом і упаковкою препарату, вже вжила відповідних заходів.