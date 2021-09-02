ВООЗ розповіла про новий штам COVID-19 із Колумбії

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) 1 вересня класифікувала як "такий, що представляє інтерес", новий штам коронавірусу – Mu. Вперше його було виявлено в Колумбії ще в січні 2021 року, повідомляє Обозреватель.

За совами фахівців, відмінною рисою цього варіанту COVID-19 є його здатність "ухилятися" від антитіл.

У щотижневому епідеміологічному звіті організації щодо пандемії йдеться, що обходити захист набутими антитілами у перехворілих або вакцинованих штаму Mu дозволяють його мутації. У нього така "ухильність" краща, ніж було підтверджено в інших варіантів.

Водночас у ВООЗ вказали на необхідність провести додаткові дослідження штаму Mu, відомого також як B.1.621. Фахівці підкреслили: тільки це дозволить остаточно довести, чи дійсно мутант COVID-19 є більш заразним або стійкішим до наявних вакцин.

Зазначається, що на сьогодні визначено п'ять "цікавих варіантів" коронавірусу, які відстежує ВООЗ.

Крім цього, існують ще чотири штами, які "викликають занепокоєння". Серед них високоінфекційний варіант Дельта, який нині домінує в світі.