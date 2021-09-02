Пікантне фото обраниці Андрія Богдана

Нова дівчина колишнього глави Офісу президента України Андрія Богдана – блогерка Карина Тищенко – засвітила довгі ноги в короткій сукні рожевого кольору. Дівчина доповнила образ босоніжками на підборах та аксесуарами, повідомляє Обозреватель.

Відповідні фото Тищенко опублікувала на сторінці в Instagram. Вона позувала на площі Санкт-Марко у Венеції (Італія).

Для виходу в світ кохана Богдана обрала мінісукню рожевого відтінку з глибоким декольте, чорні босоніжки на підборах, та аксесуари – підвіску на шиї, маленьку сумку і браслет.

Карина Тищенко в короткій сукні. Джерело: instagram.com/vot_nah