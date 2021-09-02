Укрзалізниця повідомляє про запізнення низки потягів
Укрзалізниця повідомляє про запізнення 10 потягів через погодні умови та технічні перебої.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Спізнюються наступні потяги:
- №274 Одеса - Чернівці (затримка становить 5 годин 10 хвилин);
- №82 Київ - Ужгород (3 години 40 хвилин);
- №136 Білгород-Дністровський - Чернівці (2 години 10 хвилин);
- №49 Київ - Трускавець (2 години);
- №791 Кременчук - Київ (1 година 40 хвилин);
- №12 Одеса - Львів (1 година 10 хвилин);
- №108 Одеса - Ужгород (1 година);
- №38 Запоріжжя - Київ (1 година);
- №26 Одеса - Рахів (40 хвилин);
- №11 Львів - Одеса (40 хвилин).