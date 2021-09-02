Виробництво і продаж Tesla схвалили в Індії

Всі чотири моделі бренду повністю відповідають всім вимогам індійських властей з безпеки, повідомляє InsideEVs.

Індійський уряд повністю схвалив продаж і виробництво автомобілів Tesla на своїй території. Відповідні сертифікати були викладені на сайті міністерства дорожнього руху і автомобільних доріг.

Цікаво, що документи були отримані відразу на всі автомобілі американського бренду. У них вказується повна відповідність стандартам викидів, безпеки і продуктивності для місцевого ринку.

Дещо раніше Маск заявляв, що якщо Tesla зможе імпортувати машини в Індію, то цілком імовірним є й старт місцевого виробництва. В цьому є логіка, адже індійський уряд встановлює вкрай високі мита на імпортну продукцію, тому ввезені Tesla можуть коштувати зовсім нечувані гроші. Однак, дозвіл на продаж може стати першим кроком до освоєння місцевого ринку.

В даний час сегмент електромобілів в Індії становить близько 1 відсотка. Проте, Індія все ще досить відстає в електромобільному плані країна. Найбільшим головним болем місцевої влади є недостатня зарядна інфраструктура. Вона дуже сильно відстає від темпів розвитку електричного транспорту в країні.

Не виключено, що уряд розраховує залучити Ілона Маска в першу чергу для будівництва великої кількості електрозаправок. Справедливості заради варто сказати, що в цьому є певний сенс, тому що на самі автомобілі Tesla попит навряд-чи буде достатнім і стійким як в Китаї, адже більшість населення живе за межею бідності.