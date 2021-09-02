Укрзалізниця провалила ремонт залізничної інфраструктури та утримання колії

АТ "Укрзалізниця" не змогло забезпечити належного обсягу виконання ремонтних робіт і робіт з утримання колій, вважає заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"На мій суб'єктивний погляд, основна причина аварій - повний провал у виконанні ремонтних робіт і робіт з утримання верхньої будови колії, залізничної інфраструктури загалом. Зношена інфраструктура просто не витримує робочого навантаження! Ремонти верхньої будови не виконуються тому, що немає фінансування, не закуповуються запчастини, УЗ нічим ремонтувати колії. Ось і отримуємо! Ви знаєте, скільки рейок було закуплено УЗ до серпня 2021 року? Аж цілих 130 тонн на всю мережу УЗ", - розповів він.

За даними Ткачова, у 2012 році "Укрзалізниця" закупила майже 110 тис. тонн рейок, у більш-менш стабільні роки (2013-й, 2016-2018 рр.) річна закупівля рейок коливалася в діапазоні- 35-44 тис. тонн за рік.

"Навіть у важкий період військової агресії 2014-2015 рр. закуповували 10-30 тис. тонн (рейок - ІФ) за рік. У 2019 році закупівля рейок знизилася до 17,5 тис. тонн, у 2020 році - до 12,2 тис. тонн. І, нарешті, до серпня 2021 року закуплено лише 130 тонн", - наголосив він.

Ткачов також зазначив, що річний обсяг закупівлі рейок для потреб УЗ жодним чином не корелює з одержуваним фінансовим результатом компанії: так, за загального збитку в 0,5 млрд грн за підсумками 2018 року купили 40 тис. тонн рейок, а в 2019 році за одержаного прибутку 2,429 млрд було закуплено лише 17,5 тис. тонн рейок.

На його думку, обсяг закупівлі рейок теж не стикується з технічним станом мережі, в іншому разі обсяги закупівлі рейок мають тільки зростати.

"Протягом останніх трьох років ситуація із закупівлею рейок виглядає катастрофічною! За необхідного річного споживання УЗ рейок обсягом 50-100 тис. тонн, щорічно закуповується мізер. І нестача рейок - це тільки верхівка айсберга! Хронічно недофінансовуються всі основні засоби УЗ, зростає їх фізичне і моральне зношення", - наголошує заступник директора департаменту комерційної роботи.

Як повідомлялося, сходження 26 вагонів вантажного поїзда Клепарів - Батьово, що перевозив щебінь і залізну руду, сталося 26 серпня близько 8:20 на станції "Глинна-Наварія" у Львівській області.

Раніше в березні швидкісний поїзд "Інтерсіті" біля Запоріжжя частково зійшов із рейок.