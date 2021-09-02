Ілон Маск оголосив про перенесення поставок Tesla Roadster

Через брак комплектуючих початок поставок на ринок електромобіля Tesla Roadster переноситься на 2023 рік, повідомляє УНИАН.

Про це повідомив засновник Tesla Ілон Маск.

Раніше планувалося, що ця модель з'явиться у продажу в 2020 році.

"2021 рік був роком божевільного дефіциту ланцюжка поставок, тому не мало б значення, якби у нас було 17 нових продуктів, оскільки жоден з них не буде поставлятися. Якщо припустити, що 2022 рік не стане мега-драмою, новий Roadster повинен з'явитися у продажу в 2023 році", - написав﻿ Маск в Twitter .

Електромобіль Tesla Roadster

Tesla представила Roadster нового покоління в 2017 році. Спорткар матиме дальність ходу без підзарядки до 1000 км. Розганятися з місця до 100 км/год електромобіль зможе за 1,9 сек., а максимальна швидкість в топ-варіанті може скласти близько 400 км/год. Ймовірна вартість електромобіля складе від $200 тис.