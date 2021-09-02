Китайці показали безпілотне літаюче таксі
Китайський виробник електромобілів XPeng відкрив для себе нову сферу діяльності. Компанія презентувала прототип безпілотного літаючого таксі Voyager X2, повідомляє АвтоПортал.
XPeng Voyager X2 являє собою великий квадрокоптер з кабіною з композитних матеріалів.
Розрахований він на двох пасажирів і багаж, а вантажопідйомність становить 200 кг. Сам безпілотник при цьому важить всього 360 кг. В інтер'єрі - відразу три сенсорні дисплеї.
На кожен гвинт квадрокоптера доводиться два електромотора, тобто сумарно їх вісім. Voyager X2 здатний розвинути 130 км/год і піднятися на висоту 1 км. Заряду батареї вистачить для 35 хвилин польоту.
Зараз безпілотне таксі XPeng проходить випробування. Його автопілот вже досить просунутий, щоб дотримуватися заданих маршруту, швидкості і висоти польоту. Перші серійні Voyager X2 обіцяють вже до кінця нинішнього року.