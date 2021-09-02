Одеса – мама: Зеленський привітав одеситів з Днем міста
Президент України Володимир Зеленський привітав одеситів з Днем міста. Відповідне повідомлення опубліковане в Telegram-каналі глави держави.
"В Україні є міста, де завжди душевно. Є міста, де завжди смачно. Є – де завжди колоритно. Є міста, куди завжди хочеться повертатись. І міста, які ніколи не хочеться залишати. А є Одеса. Місто, де завжди душевно, смачно й колоритно, а тому туди завжди хочеться повертатись, а краще – не залишати Одесу взагалі!
Чому ми всі так її любимо? Бо Одеса – мама. Чому ми хочемо побачити її знову? Бо Одеса – мама. Чому ми завжди її захищатимемо? Бо Одеса – мама", - написав Зеленський.
Святкування розпочнеться о 10:00 з урочистої церемонії підняття прапора міста на Думській площі.