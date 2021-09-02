Ані Лорак показала новий імідж 10-річної дочки

Єдина дочка Ані Лорак вчиться в одній з приватних шкіл Москви. Співачка поділилася фото, зробленим 1 вересня, повідомляє Сегодня.

Фото: instagram.com/anilorak

Дочка Ані Лорак Софія в цьому році пішла в четвертий клас , як і багато інших батьків , співачка не пропустила святкову лінійку в школі. У себе в Instagram артистка опублікувала нові фото.

Ані Лорак і Софія позували в класі біля дошки. Співачка для виходу обрала чорні джинси скінні, косуху і ботильйони. Софія була в шкільній формі – картатій спідниці плісе і жакеті з гербом гімназії. Варто зазначити, що дочка співачки трохи поекспериментувла з іміджем – вона висвітлила кілька пасом.

Фото: instagram.com/anilorak