20-річна онука Ротару знялася без білизни в легкому вбранні. Фото

Онука української співачки Софії Ротару – 20-річна Софія Євдокименко – поділилася з шанувальниками знімком, на якому продемонструвала пікантний образ без білизни. Дівчина позувала в легкому вбранні бежевого відтінку, повідомляє Обозреватель.

Свій лук Євдокименко доповнила ніжним макіяжем і прикрасами. Відповідне фото вона опублікувала на сторінці в Instagram. ﻿Онука Ротару позувала на камеру в сукні з поясом бежевого кольору. Також вона завершила образ аксесуарами у вигляді намиста з пером на шиї.

Софія Євдокименко в пікантному вбранні без білизни. Джерело: instagram.com/iamsofiaeve