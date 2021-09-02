У Сумах в школу викликали вибухотехніків - виявили снаряд
У Сумах 1 вересня в школу довелося викликати вибухотехніків через експонати тамтешнього музею. Там виявили снаряд, повідомляє ТСН.
Небезпеку запідозрив новий директор школи при огляді експозиції. Фахівці підтвердили - дві міни часів Другої світової виявилися навчальними, а ось снаряд - бойовим і містив в собі вибухову речовину.
Боєприпас, кажуть в музеї, пролежав тут не менше 60 років. За висновком експертів, він міг вибухнути в будь-який момент.
"Під час огляду експозиції був виявлений зенітний снаряд часів Другої світової війни калібру 50 мм. На місці події вибухотехніки вилучили снаряд та доставили його у вибухо-технічний центр", - уточнив Володимир Кузьменко, прессекретар Нацполіціі Сумської області.