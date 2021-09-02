У РФ назвали "Північний потік-2" екологічним проектом

Спеціальний представник президента РФ з питань природоохоронної діяльності, екології та транспорту Сергій Іванов заявив, що" Північний потік-2 " є головним чином екологічним проєктом, а не політичним або комерційним, повідомляє РБК-Україна.

"Ви знаєте, які дискусії йдуть навколо "Північного потоку-2". Йде нескінченна суперечка, політичний це проєкт або це комерційний проєкт, але забувають одну з головних речей - це екологічний проєкт" , - сказав Іванов на сесії Східного економічного форуму (ВЕФ).

За його словами, газопровід допоможе зменшити навантаження на навколишнє середовище завдяки тому, що він на 2 тисячі кілометрів коротше, ніж наявна газотранспортна система. Крім того, при його будівництві використовується екологічний матеріал.

"Метал зовсім інший, тому що старий метал викидає СО2 набагато більше. Компресорів протягом всього маршруту "Північного потоку-2" в два рази менше, і це найсучасніші компресори" , - розповів Іванов.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що американський лідер Байден пообіцяв ввести санкції, якщо "Північний потік-2" буде порушувати права України.

Автор: Тіберій Юрик