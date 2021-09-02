Сенатор розкритикував Байдена після його зустрічі із Зеленським

У середу член комітету Сенату з міжнародних відносин Тед Круз, сенатор від штату Техас, опублікував заяву, присвячену зустрічі президентів Джо Байдена і Володимира Зеленського, повідомляє Голос Америки.

"Повідомлення про сьогоднішню зустріч президента Байдена і президента Зеленського бентежать. Адміністрація Байдена-Харріс як і раніше прихильна тому, щоб дозволити Володимиру Путіну завершити будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Це рішення є катастрофічним саме по собі, оскільки це втрачена можливість почати відновлення довіри до Америки, а також порушення приписів Конгресу про введення санкцій щодо цього проєкту" , - заявив законодавець.

Сенатор-республіканець підкреслив, що "Північний потік-2" буде "безпосередньо і серйозно" загрожувати національній безпеці союзників США і підірве безпеку американців. Круз додав, що Сполучені Штати "не повинні віддавати наших союзників нашим противникам".

"Замість цього сьогодні президент Байден, в основному на словах, говорив про безпеку України, а потім перейшов до втомленої, упередженої риторики про зміну клімату та зелену енергетику. Це міркування для університетської аудиторії, а не реальний світ.