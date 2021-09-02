Єрмак запросив Байдена до України

Володимир Зеленський і Джозеф Байден обговорили широке коло надзвичайно важливих питань: від оборони та енергетичної безпеки до оновлення засад стратегічного партнерства.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак﻿.

"Підтримка США територіальної цілісності України та допомога у протистоянні російській агресії залишаються незмінними. Президенти обговорили можливість залучення Сполучених Штатів до процесу мирного врегулювання на Донбасі та звільнення українців, яких утримують на тимчасово окупованих територіях та в Росії" , - написав Єрмак.

Також керівник ОПУ подякував Байдену за конструктивну розмову і запросив до України:

"Джозеф Байден висловив бажання відвідати нашу державу. Ласкаво просимо!"