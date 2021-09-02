Єрмак запросив Байдена до України
Володимир Зеленський і Джозеф Байден обговорили широке коло надзвичайно важливих питань: від оборони та енергетичної безпеки до оновлення засад стратегічного партнерства.
Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Підтримка США територіальної цілісності України та допомога у протистоянні російській агресії залишаються незмінними. Президенти обговорили можливість залучення Сполучених Штатів до процесу мирного врегулювання на Донбасі та звільнення українців, яких утримують на тимчасово окупованих територіях та в Росії", - написав Єрмак.
Також керівник ОПУ подякував Байдену за конструктивну розмову і запросив до України:
"Джозеф Байден висловив бажання відвідати нашу державу. Ласкаво просимо!"
Єрмак зазначив, що зараз зв’язки між Україною та США є міцнішими, ніж будь-коли в минулому, надалі
"а
мерикано-українське співробітництво буде поглиблюватись по всьому спектру ключових для виживання й зміцнення нашої держави галузей".