На Рівненщині чоловіка екстрено госпіталізували з ботулізмом

У Рівненській області чоловіка госпіталізували з ботулізмом, повідомили рятувальники в ранковому зведенні, опублікованому в четвер, 2 вересня, повідомляє Вести.

Відомо, що стан хворого медики оцінили як важкий.

"1 вересня в селі Бутово Вараського району лабораторно підтверджено захворювання на ботулізм в однієї особи, яка госпіталізована в лікарню у важкому стані" , - йдеться в повідомленні.

У регіоні проводять санітарно-гігієнічні та протиепідемічні заходи.

Тим часом у МОЗ нагадали, що в разі виявлення у пацієнта можливого або підтвердженого ботулізму лікар повинен протягом 15-ти хвилин повідомити про це в Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ. Антитоксин можна отримати в "Укрвакцина" МОЗ України в будь-який час доби і в будь-який день тижня. Лікарі також зобов'язані інформувати про випадки ботулізму Держпродспоживслужбу.