Настя Каменських позувала в білому костюмі: нове фото з Хорватії

Українська співачка Настя Каменських сумує за морем. У другий день осені виконавиця опублікувала фото, яке зробила під час літньої відпустки у Хорватії. NK постала перед камерою в білосніжному вбранні, повідомляє 24 Канал.

Артистка опублікувала фото, яке зробила під час прогулянки хорватським містечком. Вона постала перед камерою на тлі неймовірно красивої природи Хорватії. NK одягнула білий топ, який зав'язала під грудьми, та короткі шорти з мереживом знизу.