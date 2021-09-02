Названо багатомільярдні збитки від окупації Криму

Збиток України від окупації Росією Криму тільки за активами оцінюється в $135 млрд (майно компаній, приватних осіб, активи банків, втрачене право власності), повідомляє Ліга.net.

Так, уряду потрібно готувати правову позицію для всіх варіантів міжнародних судів. Звільнити півострів військовим шляхом не вийде, а допоможе лише політико-дипломатичний шлях.

Про це розповів віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков у інтерв'ю. За його словами, наявні цифри приблизні, але повноцінно порахувати збитки можна буде лише після повної деокупації.

"Сучасна стратегія – політико-дипломатичний шлях. До неї відноситься і потужний юридичний фронт всього цивілізованого світу проти Росії. Окупація Криму і частини Донбасу, збитий рейс МН-17, блокування судноплавства в Азовському і Чорноморському регіонах. Від дій Росії на морі страждають вже й інші країни. Включаючи і країни НАТО" , – заявив Резніков.

Він також зазначив, що є сенс фіксувати всі наближені до реалій цифри і суми, щоб показати їх іншим країнам і самій РФ.