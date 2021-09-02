Байден і Зеленський провели дуже відверту розмову – Кулеба

Байден і Зеленський провели дуже відверту розмову – Кулеба

Президенти США та України Джо Байден і Володимир Зеленський провели відверту розмову з актуальних питань, зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Безумовно, Сполучені Штати і президент Байден особисто підтримують Україну, а президент Зеленський цінує цю підтримку від імені народу України, але водночас це була дуже відверта розмова без реверансів, і там, де у нас є запитання до Сполучених Штатів, ми ці запитання дуже чітко ставили, і там, де є запитання у Сполучених Штатів, вони їх також дуже чітко ставили. І я цим дуже задоволений, що президенти поговорили відверто, я навіть сказав би, без дипломатії, а як два лідери двох сильних країн", - сказав Кулеба в прямому ефірі у Facebook у четвер.

За його словами, ідеї, які президенти обговорили, взято в роботу.

"Це ідеї, які рухатимуть уперед українсько-американські відносини та зміцнюватимуть безпеку України й безпеку Європи загалом", - пояснив керівник українського зовнішньополітичного відомства.

Міністр наголосив, що у Байдена і Зеленського відбулася також "дуже предметна розмова щодо "Північного потоку 2" і щодо тих ризиків, які становить відсутність рішучості й жорсткості щодо Росії з боку наших партнерів".

Кулеба зазначив, що Сполучені Штати є не просто стратегічним партнером України, а партнером із безпеки номер один для України.

"Саме тому тема безпеки була ключовою на зустрічі двох президентів. За графіком зустріч мала тривати одну годину, це включно з тет-а-тет. Затягся тет-а-тет і затягнулася дуже сильно сама зустріч. Президенти говорили 2 години 10 хвилин, і це була дуже чітка розмова про безпеку України", - додав він.

Глава МЗС зазначив, що Байден і Зеленський, зокрема, обговорили НАТО, безпеку Чорного моря, зміцнення обороноздатності України, "Північний потік 2".

Кулеба наголосив, що, на його думку, вперше за 30 років тональність розмови президентів США та України була дружньою.

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