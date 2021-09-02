Нікітюк в міні і "зміїних" ботфортах приголомшила стрункими формами

Леся Нікітюк відзначила День знань по-особливому. Поки зірки святкували початок навчального року, - а багато з них відвели своїх дітей в школу вперше і посадили за парти, хвилюючись не менше, ніж самі першокласники, - Леді Ле оголосила старт нового знімального року, повідомляє РБК-Украина.

Відповідний пост з вельми ефектним фотосупроводом з'явився на сторінці Лесі в Instagram. Леся Нікітюк вирішила приголомшити шанувальників своїм ефектним спокусливим луком. Вона одягла чорну спідницю-міні, топ в тон, накинула на верх довгу світлу сорочку і трендовий укорочений темний жакет. Образ Леді Ле доповнила "зміїними" ботфортами.

фото: instagram.com/lesia_nikituk

фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся повідомила, що прокинулася о 3 годині ночі, а о 3.45 вже поспішала на знімальний майданчик нового проекту. Також ведуча зізналася, що провела на зйомках 13,5 годин.

Автор: Styler