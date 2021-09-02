Зміна тренду на валютному ринку: населення купує долари

Населення України в серпні 2021 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 2 376,2 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 2 621,1 млн доларів, повідомляє РБК-Україна.

Чиста купівля валюти склала 244,8 млн доларів, свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Таким чином, у серпні українці повернулися до купівлі валюти вперше з початку року. Востаннє значне переважання покупки над продажем спостерігалося в листопаді-грудні 2020 року.

Всього з початку 2021 року населення продало валюти на 16 524,6 млн доларів і купило на 14 739,4 млн доларів. Чистий продаж склав 1 785,2 млн доларів.

Нагадаємо, населення України в липні 2021 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 2447,2 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 2106,6 млн доларів. Чистий продаж валюти склав 340,6 млн доларів.

Зазначимо, згідно з даними, які враховують безготівкову валюту, за 2020 рік населення продало банкам валюти на 19 241,5 млн доларів і купило на 18 004,4 млн доларів. Чистий продаж склав 1 237,1 млн доларів.

Безготівкові операції з купівлі-продажу валюти для населення стали доступні з лютого 2019 року. НБУ з 2021 року почав враховувати в статистиці дані з купівлі-продажу безготівкової валюти.

Автор: Олександр Білоус