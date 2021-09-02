Вантажівка пошкодила новий фонтан у центрі Києва

Вантажний автомобіль пошкодив новий фонтан на Арсенальній площі, який мер Києва Віталій Кличко відкрив 1 вересня, повідомляє Украинская правда.

Як видно з фото та відео, вантажівка, ймовірно, намагалася проїхати через фонтан, але, пошкодила плитку і частково провалилася під землю.

Фото: facebook.com/mykola.panch

За словами речник КМДА Баранової, у мерії знають про пошкодження фонтана і наразі перебувають на зв’язку з РДА. Детальніші коментарі вона пообіцяла надати згодом.

Речник районної поліції Тищенко повідомила, що у них зафіксоване звернення про аварію на Арсенальній площі, на місце виїхали правоохоронці.

Правову кваліфікацію події нададуть пізніше.