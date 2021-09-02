Суд розглядає продовження домашнього арешту Медведчуку
Печерський районний суд міста Києва розпочав розгляд клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту підозрюваному у державній зраді народному депутату від "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку, повідомляє УНІАН.
У залі присутні понад 10 народних депутатів від ОПЗЖ.
Засідання розпочалося з того, що прокурори долучили до матеріалів клопотання нові матеріали.
Після цього суддею Світланою Волковою було оголошено перерву на годину, щоби адвокати Медведчука могли ознайомитись з цими матеріалами.
Підтримати народного депутата до будівлі суду прийшли декілька десятків "тітушок".