Суд розглядає продовження домашнього арешту Медведчуку

Печерський районний суд міста Києва розпочав розгляд клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту підозрюваному у державній зраді народному депутату від "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку, повідомляє УНІАН.

У залі присутні понад 10 народних депутатів від ОПЗЖ.

Засідання розпочалося з того, що прокурори долучили до матеріалів клопотання нові матеріали.

Після цього суддею Світланою Волковою було оголошено перерву на годину, щоби адвокати Медведчука могли ознайомитись з цими матеріалами.

Підтримати народного депутата до будівлі суду прийшли декілька десятків "тітушок".