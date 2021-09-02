Українська шаблістка розповіла про секс на Олімпіаді
Українська шаблістка Ольга Харлан зізналася, що у неї був секс на Олімпійських Іграх в Токіо, повідомляє УНИАН.
Про це вона розповіла, відповідаючи на питання в проекті "ОТДУШИВДУШУ" на YouTube.
"Чи був секс на Олімпіаді? Був. У мене там хлопець був, звичайно. Ми ж повинні були зачекинитися (сміється). Ліжка нормально все витримували, не переживайте, все ок", - розповіла спортсменка.
"Не перед змаганнями, після. Не було перед моїми змаганнями, перед його змаганнями теж не було. Тому у мене і немає медалі", - пожартувала Харлан.
Нагадаємо, що Харлан зустрічається з італійським фехтувальником Луїджі Самеле. На Олімпіаді в Токіо він завоював дві срібні медалі (в особистій і командній першості).
Харлан в Токіо не змогла виграти медаль. Українка сенсаційно вилетіла вже в першому раунді.