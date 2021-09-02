Зеленський зустрівся з групою підтримки України в Конгресі США

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з членами Українського кокусу (групи підтримки) в Конгресі США.

Про це йдеться в повідомленні﻿ Офісу президента.

Зеленський подякував американській делегації за участь у святкуванні 30-річчя незалежності України та першому саміті "Кримської платформи".

Президент відзначив дієву двопартійну підтримку України в Конгресі США, яка є "важливою основою стратегічного партнерства та базується на спільних цінностях і довгострокових інтересах".

Зеленський запропонував американській стороні долучитися до реалізації "Плану трансформації української економіки".

"Ми робимо рішучі кроки для прискорення реальної трансформації України та маємо чіткий план втілення пріоритетів, включно з антикорупційною політикою та судовою реформою" , – наголосив Зеленський.

На зустрічі також обговорили ситуацію з газопроводом "Північний потік-2".

"Санкційний тиск на цей проєкт має бути збережений. Лише санкції США щодо "Північного потоку – 2" можуть стимулювати РФ до домовленостей та їх дотримання" , – переконаний Зеленський.

Під час розмови сторони обговорили події в Афганістані, зокрема кроки для евакуації своїх громадян із цієї країни.