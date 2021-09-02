Три знака зодіаку підуть вгору кар'єрними сходами у вересні

У вересні 2021 року Тельців можуть надихнути на те, щоб кинути старі робочі проєкти й розпочати нові, Раки і Козероги можуть змінити не тільки роботу, а й напрямок професійної діяльності, а у Левів можуть виникнути неприємності з колегами. Водночас Овнам, Терезам і Скорпіонам щаститиме у кар'єрі – їх можуть підвищити, повідомляє Обозреватель.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно склала кар'єрний гороскоп на картах таро для всіх знаків зодіаку на вересень. Кому доведеться пройти професійні випробування, а кому варто "поберегти себе на потім", читайте далі.

Овен

Кар'єра йде вгору – ви отримуєте більше навантаження, але й більше відповідальності і кращу посаду, зростає ваша експертність та авторитет. Зрештою, ви самі на себе берете більше обов'язків, тож керівництву не залишається нічого іншого, як підвищити вас.

Телець

Деякі робочі моменти змушують вас все частіше замислюватися про те, що непогано було б зробити важливий вибір і вирішити, чи продовжувати давні проекти чи піти деінде, податися світ за очі. І питання грошей тут буде не найважливішим аргументом.

Близнюки

Ви зараз не дуже продуктивні, та й поки що немає особливої потреби рвати жили і здійснювати трудові подвиги. Тож прибережіть себе на потім, а зараз - розраховуйте навантаження і виконуйте все за графіком. З позитивних моментів – зростає ймовірність отримати досить значні кошти.

Рак

Велика ймовірність зміни не лише місця роботи, але й напрямку - ви можете зайнятися зовсім вам раніше не цікавими речами. Але з грошима буде все чудово – вони до вас надходять, навіть якщо раніше ви стикалися з якимись фінансовими проблемами.

Лев

Колеги та керівництво можуть за вашими спинами вести якісь підкилимні ігри, домовлятися, про щось недоговорювати та навіть брехати в очі, тому не рекомендується вірити на слово, та й взагалі всі виробничі нюанси ретельно перевіряти.

Діва

Активна діяльність стосуватиметься різних відповідальних справ, коли вам потрібно вмикати голову, аналізувати дані, розробляти концепції, приймати рішення, від яких залежить мало не життя ваше та інших людей. І вам за це дуже добре платитимуть.

Терези

Ваша авторитет не викликає сумнівів, вашій експертній думці довіряють, віддають належне великому досвіду. От тільки у вас закрадається сумнів - чи варто продовжувати трудитися у тому ж напрямку і колективі чи варто пошукати щось набагато перспективніше.

Скорпіон

На робочому місці щаститиме, можливо, вас помітять та підвищать, можливо, виграєте у конкурсі на займану посаду. Втім, для декого щастя буде в тому, що залишать працювати тоді як інших нещадно скорочуватимуть.

Стрілець

Роботи буде чимало, особливо у порівнянні з більш-менш спокійними літніми місяцями, але особливих авралів та проблем не передбачається, все як і завжди – ви працюєте, вам платять, і обидві сторони цілком задоволені і собою, і виробничим процесом.

Козеріг

Гостро постає питання необхідності змінити роботу або й цілий напрямок діяльності. Вас можуть вже не влаштовувати результати, але ви все ще намагається якось це поліпшити, тоді як потрібно все змінювати радикально, руйнувати до підвалин і будувати все з нуля.

Водолій

Схоже, що на роботі поки ніхто достеменно не знає, що відбувається. Вас спантеличать якимись двозначними і суперечливими твердженнями, ніхто ясно не висловлюється, тож ви змушені теж грати в цю таємничість і очікувати прояснень.

Риби

Вам доводиться проходити якісь професійні випробування, ліцензування, складати іспити, словом, доводити профпридатність чи певним чином змагатися з колегами за звання кращого у своїй професії, а може і вступати у конкурентну боротьбу з суперниками.