У Вашингтоні за участю Зеленських відкрито "Український дім"
У межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки Президент України Володимир Зеленський з першою леді Оленою Зеленською взяли участь у відкритті "Українського дому" у Вашингтоні.
Про це йдеться на сайті Офісу президента.
Звертаючись до лідерів української громади у США, Глава держави зазначив, що завдяки українцям, які мешкають у цій країні, територія нашої держави простягається аж до Сполучених Штатів.
Володимир Зеленський переконаний, що відкриття «Українського дому» в Вашингтоні буде відігравати значну роль у зміцненні стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами.
"Хочу привітати вас з відкриттям "Українського дому". Реалізацією цього проекту займалася наш новий Посол у США Оксана Маркарова. Я вітаю її з цією подією", – сказав Зеленський.
Він відзначив високий рівень підготовки нинішнього візиту, що був наповнений багатьма важливими зустрічами, зокрема з Президентом Джозефом Байденом, міністрами оборони та енергетики США.
Глава держави наголосив на важливості підтримки Сполученими Штатами суверенітету й територіальної цілісності України, а також реформ у нашій країні. Стратегічне партнерство двох держав і надалі зміцнюватиметься, і українська громада у США відіграватиме значну роль у цьому процесі.