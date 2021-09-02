У Вашингтоні за участю Зеленських відкрито "Український дім"

У межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки Президент України Володимир Зеленський з першою леді Оленою Зеленською взяли участь у відкритті "Українського дому" у Вашингтоні.

Про це йдеться на сайті﻿ Офісу президента.

Звертаючись до лідерів української громади у США, Глава держави зазначив, що завдяки українцям, які мешкають у цій країні, територія нашої держави простягається аж до Сполучених Штатів.

Володимир Зеленський переконаний, що відкриття «Українського дому» в Вашингтоні буде відігравати значну роль у зміцненні стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами.

"Хочу привітати вас з відкриттям "Українського дому". Реалізацією цього проекту займалася наш новий Посол у США Оксана Маркарова. Я вітаю її з цією подією" , – сказав Зеленський.

Він відзначив високий рівень підготовки нинішнього візиту, що був наповнений багатьма важливими зустрічами, зокрема з Президентом Джозефом Байденом, міністрами оборони та енергетики США.

Глава держави наголосив на важливості підтримки Сполученими Штатами суверенітету й територіальної цілісності України, а також реформ у нашій країні. Стратегічне партнерство двох держав і надалі зміцнюватиметься, і українська громада у США відіграватиме значну роль у цьому процесі.