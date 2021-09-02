Cupra представила спортивний електромобіль

Іспанська марка Cupra представила концепт UrbanRebel. Електричний хетчбек здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 3,2 секунди, повідомляє Обозреватель.

Презентація новинки відбудеться в рамках автошоу в Мюнхені. Про це пише пресслужба виробника.

Автомобіль дозволяє отримати перше враження про нову модель на електротязі, дебют якої запланований на 2025 рік. Джерело: SEAT

Автомобіль дозволяє отримати перше враження про нову модель на електротязі, дебют якої запланований на 2025 рік. За словами керівництва компанії, електричний міський хетчбек буде випускатися на іспанському заводі SEAT в Марторелле. Планується, що щорічно буде збиратися близько 500 тисяч примірників електрокара, який буде нести емблеми не тільки SEAT, а й інших марок, що входять в концерн Volkswagen.

Футуристичну "сутність" Cupra UrbanRebel підкреслюють гіпертрофований аеродинамічний обвіс. Джерело: SEAT

У задній частині домінує величезне антикрило і масивний дифузор. Джерело: SEAT

Футуристичну "сутність" Cupra UrbanRebel підкреслюють гіпертрофований аеродинамічний обвіс, панорамне скління, а також забарвлення "хамелеон" з декоративною аплікацією, що створює ефект руху. У задній частині домінує величезне антикрило і масивний дифузор.

У рух Cupra UrbanRebel Concept призводить електрична силова установка потужністю 250 кВт. Джерело: SEAT

Розміри машини - 4080x1795x1444 мм. У рух Cupra UrbanRebel Concept призводить електрична силова установка потужністю 250 кВт (340 к.с.), а пікова віддача системи досягає 320 кВт (435 к.с.). З таким арсеналом автомобіль здатний розганятися до "сотні" за 3,2 с. Природно, що серійна версія матиме набагато менш вибуховий темперамент.