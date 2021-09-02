Cupra представила спортивний електромобіль
Іспанська марка Cupra представила концепт UrbanRebel. Електричний хетчбек здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 3,2 секунди, повідомляє Обозреватель.
Презентація новинки відбудеться в рамках автошоу в Мюнхені. Про це пише пресслужба виробника.
Автомобіль дозволяє отримати перше враження про нову модель на електротязі, дебют якої запланований на 2025 рік. За словами керівництва компанії, електричний міський хетчбек буде випускатися на іспанському заводі SEAT в Марторелле. Планується, що щорічно буде збиратися близько 500 тисяч примірників електрокара, який буде нести емблеми не тільки SEAT, а й інших марок, що входять в концерн Volkswagen.
Футуристичну "сутність" Cupra UrbanRebel підкреслюють гіпертрофований аеродинамічний обвіс, панорамне скління, а також забарвлення "хамелеон" з декоративною аплікацією, що створює ефект руху. У задній частині домінує величезне антикрило і масивний дифузор.
Розміри машини - 4080x1795x1444 мм. У рух Cupra UrbanRebel Concept призводить електрична силова установка потужністю 250 кВт (340 к.с.), а пікова віддача системи досягає 320 кВт (435 к.с.). З таким арсеналом автомобіль здатний розганятися до "сотні" за 3,2 с. Природно, що серійна версія матиме набагато менш вибуховий темперамент.