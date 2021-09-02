Кремль прокоментував зустріч Зеленського і Байдена
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена, яка відбулася напередодні у Вашингтоні, повідомляє ТАСС.
"Російська тематика була високо на порядку денному американо-українських переговорів. На жаль, в основному зі знаком мінус. Швидше, кажучи по-простому, там мова йде про українсько-американську дружбу проти Росії. Тобто вони дружать не для себе, а проти Росії. Це може викликати тільки жаль", - сказав Пєсков.
Також він заявив журналістам, що ризик нових санкцій з боку Вашингтона є завжди.
"Імовірність продовження Вашингтоном санкційної політики присутня завжди. Ми знаємо, що Вашингтон чомусь дуже любить ці рестрикції і застосовує їх часто-густо щодо різних країн. Не вважаємо таку позицію конструктивною", - сказав Пєсков.