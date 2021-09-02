США й Україна домовилися про створення "гарячої лінії" зв'язку

США й Україна домовилися про створення цілодобової захищеної лінії зв'язку між двома країнами, повідомляє Голос Америки.

Лінія працюватиме через Центр зниження національних і ядерних ризиків (ЦЗНЯР), говориться в повідомленні Держдепартаменту.

«Працюючи на семи мовах, ЦЗНЯР функціонує 24 години на добу, щоб звести до мінімуму ризик збройного конфлікту, який може виникнути в результаті випадковості, прорахунку або непорозуміння з низки питань, що впливають на міжнародну безпеку» , - йдеться в заяві.

Центр працює більш ніж з 50 міжнародними партнерами.