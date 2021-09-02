Резніков: Росія сама відмовиться від окупації Криму

Віцепрем'єр і міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков висловився про перспективи повернення Криму, повідомляє Ліга.net.

На його думку, можливості Росії обмежені, якщо вона продовжить "триматися на нафту і газ".