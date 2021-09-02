Резніков: Росія сама відмовиться від окупації Криму
Віцепрем'єр і міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков висловився про перспективи повернення Криму, повідомляє Ліга.net.
На його думку, можливості Росії обмежені, якщо вона продовжить "триматися на нафту і газ".
"Я впевнений, що ми побачимо деокупацію досить швидко. До того ж вона пройде за згодою керівництва РФ. Це точно. У них просто іншого варіанту не буде. Керівництво Росії ще буде покладати квіти до монументів жертвам російської агресії. І це не жарт", - вважає Резніков.