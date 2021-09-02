Афганська військова техніка помічена в Ірані

У соціальних мережах з'явилися зняті на території Ірану фотографії військової техніки виробництва США, яка, напевно, належала армії Афганістану, повідомив у четвер телеканал Al Arabiya, повідомляє Інтерфакс-Україна.

На деяких фотографіях фігурують армійські позашляховики Humvee, які везуть на відкритих платформах вантажівки армії Ірану. Фотографії зроблені на шосе, що сполучає міста Семнан і Гермсар.

Бісмілля Хан Мохаммаді, який займав пост міністра оборони Афганістану до захоплення влади в цій країні рухом "Талібан", прокоментував одну з таких фотографій, назвавши Іран "поганим сусідом".

Іранська влада поки не прокоментувала ці фотоматеріали. У свою чергу "Аль-Арабія" не зміг підтвердити автентичність зображень, викладених в соціальні мережі.

Як вказує телеканал, раніше влада Ірану, яку розділяє з Афганістаном 900-кілометровий кордон, заявляла, що ставлення до "Талібану" буде залежати від політики цього руху.

انتقال خودروهای هاموی آمریکایی با کشندههای ارتش جمهوری اسلامی از افغانستان به ایران

* محل عکسها: پلیسراه سمنان-گرمسار pic.twitter.com/5nOGR4lUAm - Naser Khoshnevis (@persianintel) September 1, 2021

Президент США Джо Байден 31 серпня офіційно оголосив про завершення 20-річної війни Сполучених Штатів та їхніх союзників по НАТО в Афганістані, яку вони вели під приводом боротьби з тероризмом. Останній військово-транспортний літак ВПС США покинув кабульський аеропорт 30 серпня, евакуював американських військових, які здійснювали його охорону, і дипломатів.

Однак раніше син екс-президента США Дональд Трамп-молодший написав у твіттері, що США, йдучи з Афганістану, залишають там озброєння і військове обладнання на $ 85 млрд. Він супроводжував цю заяву таблицею Рахункової палати США, в якій зазначено кількість конкретного озброєння і устаткування.

Згідно з цією таблицею, американці залишили в Афганістані 22174 армійських позашляховиків Humvee, 634 бронетранспортери М1117, 155 автомобілів МххPro з посиленим протимінним захистом, 169 бронетранспортерів М113, 42 тис. пікапів і бронеавтомобілів, 64363 кулемети, 8 тис. військових вантажівок, 162042 переносні радіостанції, 16035 приладів нічного бачення, 358530 автоматів, 126 295 пістолетів, 176 гармат.

Крім того, в Афганістані залишилися 33 вертольоти Мі-17, 33 вертольоти "Блекхок", 43 вертольоти MD530, чотири військово-транспортні літаки С130, 23 літаки "Ембраєр-314", 28 літаків "Сессна 208" і 10 літаків "Сессна АС 208 ".