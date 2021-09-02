Запаси газу в сховищах на третину нижчі, ніж торік

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) на початок вересня становлять 18,2 млрд кубометрів, що майже на 30% менше торішніх показників, повідомляє УНІАН.

Станом на 1 вересня українські газові сховища заповнені на 59%, свідчать дані Державної компанії "Оператор ГТС України".

Якщо газу буде катастрофічно не вистачати, його дефіцит може позначитися на цінах, які в можуть лягти на плечі споживачів.

Запаси газу в сховищах: що необхідно знати

На початку червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні опалювальний сезон 2021-2022 років почнеться вчасно.

У Міненерго до опалювального сезону 2021-2022 року планують накопичити в підземних газосховищах 19-20 млрд кубометрів газу.

Опалювальний сезон в Україні зазвичай починається в другій половині жовтня.

10 червня 2021 року Кабмін затвердив мінімальний запас газу для українських сховищ.