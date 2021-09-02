Сімейне фото зі шкільної лінійки Ліза і Гаррі Галкін

На День знань в школу вирушили мільйони хлопців, серед них і спадкоємці зіркових батьків. В цьому році за парту знову сіли Ліза і Гаррі Галкін. Семирічні двійнята пішли до другого класу. Провести хлопців на шкільну лінійку прийшли їхні знамениті батьки, повідомляє Clutch.

Примадонна підібрала більш осінній лук. Цього року легендарна співачка вважала за краще штани-слакси та чорний лонгслів. На спину вона накинула перловий напівпрозорий плащ від дощу. До слова, виглядала Алла Борисівна дуже привабливо.

Подивитися цю публікацію в Instagram Публікація від Єлизавета Галкіна (@elizaveta_galkinaa) фото: instagram.com