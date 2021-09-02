Гіперактивна собака: 6 порад, як заспокоїти вихованця

© Shutterstock / Fotodom

"Гіперактивними" люди називають собак, чия поведінка їх стомлює. Однак для вихованця такий режим є абсолютно нормальним. Кінологи пояснюють, що це не гіперактивність, а особливості характеру тварини-холерика. Такими часто є такси, джек-рассел, йорки, фокстер'єри і Цвергпинчер, повідомляє Профиль.

Найвищий період активності для всіх порід доводиться на вік від семи місяців до півтора років. Стаючи дорослішими, собаки вчаться самоконтролю. Однак холерики продовжують залишатися енергійними все життя. Вони активно досліджують територію будинку і на вулиці, готові грати до безсилля, інтенсивно реагують на подразники, постійно цікавляться всім, що відбувається і дуже емоційно відповідають на різні події. Власнику такого вихованця потрібно навчити собаку справлятися з емоціями. Для цього є кілька методів.

Способи заспокоїти вихованця:

дресирування під керівництвом досвідченого інструктора. Переважно займатися в групі, ніж індивідуально. У довгостроковій перспективі це закладе міцніший фундамент "приборкання" холерика. Системна дресирування - це найкращий спосіб навчитися управляти своїм вихованцем;

можливість у тварини виплеснути енергію. Потрібно дозволити собаці витратити весь "заряд", що накопичився всередині. Для цього можна грати з м'ячем, змушуючи раз по раз приносити кинутий предмет, перетягувати мотузку в боротьбі, просити шукати заховану іграшку. 30 хвилин інтенсивної гри заспокоять вихованця;

відмова від іграшок з пищалками. Ці предмети способи роздратувати, ймовірно, будь-якого пса. А азартного і занадто активного доведуть до точки кипіння;

холоднокровність і твердість. Не потрібно заспокоювати напруженість пса частуванням, поглаживаниями або обсмикуванням за поводок. Для вихованця це може стати закликом до дії, і ситуація може погіршитися. Тут необхідно твердо говорити: "Ні" або "Не можна" і відводити тварина від подразника. Коли собака заспокоїться, її можна похвалити від душі;

власні емоції - під контролем. Власник активної собаки повинен вміти контролювати свої емоції. Адже поведінка господаря безпосередньо впливає на поведінку вихованця;

дослідження нових місць. Під час прогулянки слід приділяти час не тільки ігор, але і дозволити собаці дослідити нові місця, отримати нові враження. Це закриє потреба пса в пошуку нових відчуттів.

Не всі можуть впоратися з активними собаками. Однак і у таких вихованців є свої плюси - вони не дозволять нудьгувати, стануть вірними компаньйонами і партнерами по тренуваннях.