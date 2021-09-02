Розтрата 5 млн грн: у київському КП "Плесо" пройшли обшуки

Ряд обшуків пройшов у приміщеннях київського комунального підприємства "Плесо" в рамках кримінального провадження за фактом розтрати 5 млн грн коштів місцевого бюджету його посадовими особами, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За результатами проведення публічних торгів компанія-переможець взяла на себе обов'язок щодо виконання робіт з розчищення струмка Вершинка в Солом'янському районі міста Києва. Роботи нібито проводилися з 2.12.2020 по 1.01.2021 і коштували місцевому бюджету майже 5 млн грн, сплачені підрядній організації в повному обсязі. В березні 2021 року під час огляду струмка Вершинка і прилеглої території встановлено відсутність виконання будь-яких робіт ", - йдеться в повідомленні.

У ході обшуку виявлено та вилучено копії актів прийому-передачі виконаних робіт за вказаним тендером і підроблене рішення про проведення виїмки необхідних слідству документів. Крім того, слідство зафіксувало відсутність підрядної організації за місцем реєстрації, що може свідчити про фіктивний характер взаємин суб'єкта підприємницької діяльності та комунального підприємства.

Київська міська прокуратура

Київська міська прокуратура

Вирішується питання повідомлення про підозру особам, причетним до вчинення кримінального злочину, триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ст.191 Кримінального кодексу України.