Слідами Киви: Трухін написав дисертацію
Народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін написав дисертацію., повідомляє bihus.info.
Тема кандидатської: "Правове регулювання благодійної діяльності на українських територіях у складі Російської імперії".
Відзначається, що дата захисту ще невідома.
Дисертацію на сайті вищого навчального закладу також ще не опублікували.
Нагадаємо, депутат від «Опозиційної платформи - За життя» Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію з державного управління.
Захист відбувся 26 квітня в Інституті підготовки кадрів Державної служби зайнятості.