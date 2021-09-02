Слідами Киви: Трухін написав дисертацію

Комусь лаври Ківі не дають Спок. ???? Депутат зі "слуг" Трухін теж написавши дісертацію. Тема кандідатської: "Правове регулювання благодійної ДІЯЛЬНОСТІ на українських теріторіях у складі Російської імперії". Дата захисту - ще невідома. Дісертацію на сайті ВНЗ Ще не опублікувалі. pic.twitter.com/zFUR2mtq9I