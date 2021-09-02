Слідами Киви: Трухін написав дисертацію

Слідами Киви: Трухін написав дисертацію
Фото: Вінницька обласна державна адміністрація

Народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін написав дисертацію.﻿, повідомляє bihus.info.

Тема кандидатської: "Правове регулювання благодійної діяльності на українських територіях у складі Російської імперії".

Відзначається, що дата захисту ще невідома.

Дисертацію на сайті вищого навчального закладу також ще не опублікували.

Нагадаємо, депутат від «Опозиційної платформи - За життя» Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію з державного управління.

Захист відбувся 26 квітня в Інституті підготовки кадрів Державної служби зайнятості.

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