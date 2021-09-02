У коронавірусу "Дельта" виявили нові перші симптоми

У штаму коронавірусу "Дельта" все частіше стали виявляти нові перші симптоми, які відрізняють його від попередніх мутацій COVID-19.﻿ Про це заявив Тарас Жиравецький, лікар одного з діагностичних центрів Львова, повідомляє РБК-Украина.

Новими симптомами є:

проблеми з травленням - часто,

біль в попереку або м'язах - іноді.

При цьому, за словами медика, загальний аналіз крові у пацієнтів часто може бути без значних змін.

За словами медика, "Дельта" виявився значно потужнішим, ніж його китайський попередник.

"Передається (коронавірус "Дельта" - Ред . ﻿) значно швидше, дійсно частіше у пацієнтів приєднується бактеріальна інфекція, яка не так легко піддається лікуванню навіть потужними антибактеріальними препаратами і на 6-7 день захворювання", - заявив Жиравецький.

З Жиравецьким згодні інші українські лікарі

Так, за словами головлікаря Львівської обласної інфекційної лікарні Сергія Федоренка, у багатьох нових пацієнтів з коронавірусом відсутні такі типові ознаки, як порушення нюху і смаку. Зате почастішали випадки розладів з боку шлунково-кишкового тракту.

"Збільшилася кількість хворих, у яких першим симптомом хвороби є розлади шлунково-кишкового тракту" , - заявив він в одному з інтерв'ю.

Автор: Світлана Мащенко