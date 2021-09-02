РФ не згодна з позицією США й України щодо "ПП-2"

У Кремлі категорично не згодні з позицією Вашингтона і Києва, що проект "Північний потік - 2" представляє загрозу для України і Європи. Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков у четвер під час спілкування з журналістами на полях Східного економічного форуму (ВЕФ), повідомляє ТАСС.

"Щодо "Північному потоку". Ви знаєте, що проект близький до завершення. Ми сподіваємося, що він буде запущений і зіграє дуже важливу роль у забезпеченні енергобезпеки Європи. Це виключно комерційний проект, який не може представляти для когось якусь загрозу. Ми категорично не згодні зі спільною американо-українською тезою про те, що нібито цей проект несе в собі загрозу для України і для Європи загалом" , - сказав Пєсков.

Нагадаємо, "Північний потік - 2" передбачає створення двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.