Температура опуститься до +5: прогноз погоди на 3 вересня

Погода в Україні зміниться через сильний антициклон, який пануватиме в країні завтра, 3 вересня. Дощі з країни підуть, проте стане прохолодніше, особливо вночі - температура знизиться до +5 градусів місцями, повідомляє РБК-Украина.

Київ Харків Дніпро Одеса Дізнайтеся погоду в вашому місті:

За даними Наталки Діденко, перша осіння п'ятниця буде в Україні сонячною.

"Антициклон з центром над Великою Британією - такий впливовий, що визначатиме погоду завтра і в Україні. Практично повсюди 3-го вересня опадів не передбачається" , - прогнозує синоптик.

День в країні буде сонячний, проте температура вже не літня.

Найближчої ночі передбачається +5+10 градусів, протягом дня +14+19 градусів, а на півдні до +20+22 градусів.

Також передбачається сильний поривчастий північно-західний вітер на півночі, сході, в центрі та півдні.

У Києві﻿, 3 вересня, буде сонячно, вітряно та прохолодно. Вночі +5+8 градусів, вдень +15+18 градусів.

Синоптики говорять, що по всій країні буде сухо, сонячно, проте температура нагадуватиме про календарну осінь.

Автор: Світлана Мащенко