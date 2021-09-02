У Києві пройде технічний фестиваль OldCarLand

Сотні раритетних авто зберуться на черговому технічному фестивалі OldCarLand. Він буде проходити з 17 по 19 вересня у Державному музеї авіації ім. О.К. Антонова по вул. Медова, 1 у Києві, повідомляє Обозреватель.

Про це пише пресслужба організаторів. Тематика осіннього свята всіх, кому небайдужа ретро техніка, – "Зроблено в Україні".

Тематика осіннього свята всіх, кому небайдужа тема ретро техніки – "Зроблено в Україні". Джерело: obozrevatel.com

Серед сотні літаків та гелікоптерів будуть представлені рідкісні та старовинні автомобілі. Чимало з них відіграли непересічну роль в історії та належали відомим людям. Захід організовує клуб технічної класики OldCarServiсe.

Серед сотні літаків та гелікоптерів будуть представлені рідкісні старовинні автомобілі. Джерело: obozrevatel.com

У центральній експозиції заходу, на червоній доріжці, представлять машини, з яких починався автопром на території нашої країни. Ці моделі стали народними та знаковими для кожної сім"ї.

Спеціально для цього організаторам OldCarLand вдалося відшукати унікальні зразки української техніки. Серед них – одна із двох збережених кабріолетів "Таврія", які АвтоЗАЗ випустив обмеженою партією, автобус ЛАЗ, що возив перших українських олімпійців, всюдихід ЛуАЗ, якій майже тільки но зійшов з конвеєра, колекція автомобілів "Запорожець" – від першого до останнього тощо.

Олімпійський ЛАЗ

Родзинкою заходу стане експозиція "Капсула часу", яка буде присвячена автівкам, що попри час виглядають як нові та мають мінімальний пробіг.

Експозиція української вело- та мототехніки. Джерело: obozrevatel.com

На фестивалі дебютує Opel P4 1935 року випуску. Один із найстаріших автомобілів заходу був знайдений нещодавно. З кінця 50-х років він не їздив, тому зберігся в комплектному й робочому стані.

У програмі фестивалю – презентації раритетних автівок, конкурси водійської майстерності на старовинній техніці, модний конкурс "Елеганція" та багато іншого. Джерело: obozrevatel.com

Також у програмі фестивалю – презентації раритетних автівок, конкурси водійської майстерності на старовинній техніці, модний конкурс "Елеганція", змагання серед дітей на педальних машинах та багато іншого.

Під час проведення OldCarLand працюватимуть фуд-корти з найрізноманітнішою їжею, буде безліч яскравих фото локацій та інші активності. На OldCarLand буде цікаво всім, незалежно від віку та інтересів.

Квитки можна придбати на karabas.com або в касах Державного музею авіації в дні проведення заходу. Джерело: obozrevatel.com

Квитки можна придбати на karabas.com або в касах Державного музею авіації імені О.К. Антонова в дні проведення заходу.