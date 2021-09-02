У Києві пройде технічний фестиваль OldCarLand
Сотні раритетних авто зберуться на черговому технічному фестивалі OldCarLand. Він буде проходити з 17 по 19 вересня у Державному музеї авіації ім. О.К. Антонова по вул. Медова, 1 у Києві, повідомляє Обозреватель.
Про це пише пресслужба організаторів. Тематика осіннього свята всіх, кому небайдужа ретро техніка, – "Зроблено в Україні".
Серед сотні літаків та гелікоптерів будуть представлені рідкісні та старовинні автомобілі. Чимало з них відіграли непересічну роль в історії та належали відомим людям. Захід організовує клуб технічної класики OldCarServiсe.
У центральній експозиції заходу, на червоній доріжці, представлять машини, з яких починався автопром на території нашої країни. Ці моделі стали народними та знаковими для кожної сім"ї.
Спеціально для цього організаторам OldCarLand вдалося відшукати унікальні зразки української техніки. Серед них – одна із двох збережених кабріолетів "Таврія", які АвтоЗАЗ випустив обмеженою партією, автобус ЛАЗ, що возив перших українських олімпійців, всюдихід ЛуАЗ, якій майже тільки но зійшов з конвеєра, колекція автомобілів "Запорожець" – від першого до останнього тощо.
Родзинкою заходу стане експозиція "Капсула часу", яка буде присвячена автівкам, що попри час виглядають як нові та мають мінімальний пробіг.
На фестивалі дебютує Opel P4 1935 року випуску. Один із найстаріших автомобілів заходу був знайдений нещодавно. З кінця 50-х років він не їздив, тому зберігся в комплектному й робочому стані.
Також у програмі фестивалю – презентації раритетних автівок, конкурси водійської майстерності на старовинній техніці, модний конкурс "Елеганція", змагання серед дітей на педальних машинах та багато іншого.
Під час проведення OldCarLand працюватимуть фуд-корти з найрізноманітнішою їжею, буде безліч яскравих фото локацій та інші активності. На OldCarLand буде цікаво всім, незалежно від віку та інтересів.
Квитки можна придбати на karabas.com або в касах Державного музею авіації імені О.К. Антонова в дні проведення заходу.