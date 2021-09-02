У США склали рейтинг надійності автомобілів

Американська організація JD Power опублікувала 35-щорічний рейтинг надійності нових автомобілів, які продаються в Штатах. Без руйнування стереотипів не обійшлося: в лідерах опинилися машини, які зазвичай вважаються ломучій, тоді як в аутсайдери потрапили ті «залізні коні», які зазвичай асоціюються у нас з якістю, повідомляє АвтоПортал.

Дослідження базується на основі даних опитування 110 000 автовласників. Головною оцінкою виступив індекс кількості проблем, що виникли у 100 автомобілів (measures number of problems experienced per 100 vehicles, скорочено - РР100) протягом перших 90 днів після покупки. Чим нижче показник (бал), тим вище надійність.

Цього року середній РР100 по галузі склав 162 бали. Як виявилося, це на 4 очки менше, ніж в минулому році. Разом з тим в JD Power констатували: 20 автомобільних брендів з 32, які брали участь в дослідженні, поліпшили свої показники в 2021-м.

Найнадійніші авто 2021

Тепер до конкретики. Виявилося, що найнадійніші автомобілі за версією JD Power на даний момент робить Ram. Його результат - 128 балів. До слова, в минулому році ця марка була «лише» на 4-му місці.

На другому місці знаходиться Dodge - 139 проблем на 100 машин. І ось тут настає цікавий момент: і Рем, і Додж відносяться до одного концерну, французько-американської групи Stellantis.

«Бронзу» між собою розділили Lexus і Mitsubishi - у них 144 проблеми на 100 авто. Замикає ТОП-5 найбільш надійних автомобільних марок Kia - 146 балів.

Найбільш ненадійні авто 2021

А ось в антирейтинг потрапили такі марки, як Alfa Romeo, Volvo, Volkswagen, Audi і Chrysler. Їх результат склав 204, 210, 213, 240 і 251 РР100 відповідно.

Окремо в списку стоїть Тесла з показником в 231 бал. Її досі не можуть повноцінно включити в дослідження, так як марка забороняє опитувати своїх кілентов в 15 штатах.

В цілому ж рейтинг виглядає наступним чином:

1. Ram: 128

2. Dodge: 139

3. Lexus: 144

4. Mitsubishi: 144

5. Nissan: 146

6. Kia: 147

7. Genesis: 148

8. Hyundai: 149

9. Jeep: 149

10. Chevrolet: 151

11. Mini: 151

12. Buick: 156

13. Toyota: 157

14. Ford: 162

15. Lincoln: 163

16. Porsche: 163

17. GMC: 164

18. Honda: 164

19. Jaguar: 165

20. BMW: 166

21. Infiniti: 170

22. Cadillac: 173

23. Mazda: 177

24. Subaru: 182

25. Mercedes-Benz: 193

26. Acura: 200

27. Land Rover: 200

28. Alfa Romeo: 204

29. Volvo: 210

30. Volkswagen: 213

31. Audi: 240

32. Chrysler: 251

33. Tesla: 231 (частково приймає участь в рейтингу)

Найнадійніші моделі автомобілів

Окремо в JD Power назвали такі моделі-еталони якості за класами (від компактного авто і среднеразмерного кросу до мінівена і повнорозмірного пікапа, з поділом на приналежність до мас-маркету і преміум сегменту): Hyundai Accent, BMW 2 серії, Kia Forte, Lexus RC , Nissan Altima, Kia Sedona, Cadillac CT5, Nissan Maxima, Genesis G80, Chevrolet Corvette, Kia Soul, Lexus UX, Kia Sportage, BMW X4, Nissan Murano, Lexus RX, Jeep Gladiator, Kia Telluride, BMW X6, Toyota Sequoia, BMW X7, Tundra, Ram 2500/3500.

Нарешті, експерти виділили кращі моделі за конкретними виробникам: